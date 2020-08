Box Office Italia: Tenet vince con 1.5 milioni

Il kolossal Tenet ha vinto il Box Office Italia di fine agosto, ed ora l’obiettivo del mercato cinematografico italiano è la rinascita dopo il lockdown.

Nei quattro giorni del weekend Tenet ha raccolto la bellezza di 1.57 milioni di euro, cifra che si avvicina vertiginosamente ai 2 milioni prendendo in considerazione che il film ha sulle spalle cinque giorni di programmazione. Complessivamente il Box Office Italia nel weekend ha fatto segnare un incasso di 2.33 milioni di euro, con circa 332 mila biglietti staccati.

Tale incasso, non eccelso ma comunque significativo per questo periodo storico, non può che dare spinta ad un mercato speranzoso di tornare alla normalità dopo che l’emergenza Covid-19 ha letteramente cambiato il modo di vivere delle persone. Nel weekend, a tal proposito, il 70% delle sale italiane ha deciso di riaprire, portando il potenziale del mercato a quota 2850 cinema aperti, dato destinato a crescere nelle prossime settimane grazie al lancio di nuovi film attesi.

Nel resto della classifica si registra il secondo posto di Onward – Oltre la Magia con 255 mila euro, ed il terzo di Volevo Nascondermi con 108 mila euro. Resta ai margini del podio del Box Office Italia, invece, l’horror Gretel e Hansel, il cui incasso non raggiunge i 100 mila euro in quattro giorni.