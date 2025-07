Box Office ITALIA | Superman vince un nuovo weekend

Superman ha vinto il Box Office ITALIA nel terzo weekend del mese di luglio, preoccupano invece gli incassi generali.

Nel weekend italiano 17/20 luglio l’incasso complessivo ha attraversato una preoccupante flessione. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, complessivamente il botteghino nazionale ha raccolto 3.44 milioni di euro, con un calo del 31% rispetto ad una settimana fa. A pesare sul bottino complessivo, ovviamente, l’assenza di nuove proposte capaci di raccogliere il giusto interesse, oltre al caldo estivo che sta continuando ad erodere fette importanti di mercato.

A vincere il Box Office ITALIA è stato Superman. La pellicola DC Universe ha portato a casa un milione di euro tondo tondo, con un calo ottimo del 36%, ed un totale 3.7 milioni raccolti fino ad oggi. Per fare un confronto, “L’uomo d’acciaio”, che è uscito nel 2013, ha chiuso il suo cammino con 4.7 milioni, una cifra assolutamente abbordabile che potrebbe anche essere raggiunta entro domenica prossima.

Jurassic World: La Rinascita ha incassato 863 mila euro in seconda posizione. La nuova avventura dedicata ai mitici dinosauri ha raggiunto 8.6 milioni, superando così il complessivo di “Il Dominio”, con “Il Regno Distrutto” come prossimo traguardo possibile (10.7 milioni).

In terza posizione esordio, non esattamente positivo, di So Cosa hai Fatto. Il reboot/sequel ha incassato solo 264 mila euro in quattro giorni, che diventano 326 mila con la giornata d’esordio capitata di mercoledì.

Nel prossimo weekend le sale italiane accoglieranno I Fantastici 4: Gli inizi, l’atteso film Marvel Studios accompagnato da una serie di critiche positive. Ci sarà una nuova “fiammata” degli incassi al Box Office ITALIA? Seguiteci per scoprirlo.