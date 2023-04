Box Office Italia: Super Mario Bros sfiora i 4 milioni nel secondo weekend

Il film d’animazione ispirato al celebre videogame Super Mario Bros ha vinto nuovamente il Box Office Italia, ma buono anche l’esordio di L’esorcista del papa.

Dopo aver strabiliato tutti nel suo primo weekend al cinema, Super Mario Bros – Il Film ha dominato senza particolari problemi anche la ultima quattro giorni italiana. Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, il film ha incassato una cifra stimata di 3.86 milioni di euro, e con un calo limitatissimo del 33%. Complessivamente, il famoso eroe dei videogames ha raggiunto la considerevole cifra parziale di 13.28 milioni, tra i migliori incassi dallo scoppio della pandemia, il migliore nel genere animato.

In seconda posizione si è comportato benissimo anche l’esordiente L’esorcista del papa con protagonista Russell Crowe: girato in parte in Italia, infatti, l’horror ha portato a casa un incasso stimato di 1.08 milioni di euro, non male! In terza piazza Air – La storia del grande salto ha incassato altri 770 mila euro, per un totale di 2.22 milioni. Rocco Papaleo ed il suo “Scordato” hanno esordito con 358 mila euro, mentre John Wick 4 in quinta posizione è salito sopra quota 5 milioni complessivi attraverso un nuovo incasso da 311 mila euro.