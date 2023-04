Box Office Italia: Super Mario Bros primo venerdì, a seguire La Casa

Super Mario Bros – Il Film ha chiuso in testa al Box Office Italia nella giornata di venerdì, secondo ancora La Casa – Il Risveglio del Male.

Nonostante la crescente voglia di horror del pubblico italiano, sarà ancora una volta Super Mario Bros – Il Film a vincere il botteghino nazionale in questo weekend. Secondo i dati di Cinetel, infatti, il film ispirato dalla saga videoludica ha raccolto venerdì un incasso di 283 mila euro, per un totale che ora è salito a quota 14.42 milioni. Difficile pensare al contrario.

L’horror La Casa – Il Risveglio del Male, accompagnato da ottime recensioni e da una partenza ottima negli USA, ha incassato in seconda posizione altri 195 mila euro, ed ora viaggia con una due giorni da 322 mila. Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti in terza posizione ha raccolto altri 152 mila euro per un parziale di 251 mila. Tra le altre new entries del weekend, il bizzarro Cocainorso ha incassato 61 mila euro, per una due giorni da 99 mila.

