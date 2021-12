Box Office Italia – Spider-Man: No Way Home stravince con oltre 8 milioni

Il dominio al botteghino di Spider-Man: No Way Home nel weekend pre-Natalizio si è fatto sentire in tutti i mercati internazionali, così come anche qui nel nostro Box Office Italia.

D’altro canto dubbi sul primo posto dell’Uomo Ragno della Marvel nel weekend non c’erano, ad essere al centro dell’attenzione infatti è sempre stata l’entità dell’incasso, un dettaglio non trascurabile che di certo ha fatto nel weekend la differenza tra vittoria e dominio. Nei quattro giorni del weekend classico, infatti, Spider-Man: No Way Home ha raccolto la bellezza di 8.28 milioni di euro (Fonte: Cinetel), con una media per sala di circa 7500 euro… dati molto simili al periodo pre-pandemico. Ovviamente c’è da prendere in considerazione che il film ha esordito di mercoledì, e quindi ecco che l’incasso all’esordio balza a quota 11.22 milioni. Straordinario.

Volendo fare un confronto con gli ultimi film di successo dell’universo Marvel, parlando ovviamente di periodo pre-pandemico, viene facile citare Avengers: Endgame con 12.1 milioni (ma qui contava e non poco il 25 aprile) e Avengers: Infinity War con circa 6 milioni, due titoli questi che negli Usa (e nel mondo) al momento sono di poco sopra Spider-Man: No Way Home nelle rispettive classifiche storiche (qui i dettagli nel post Box Office Usa). Le festività natalizie sono alle porte, ed il forte passaparola positivo di fan e pubblico generico potrebbe spingere l’incasso complessivo su cifre molto più interessanti. Staremo a vedere.

Spider-Man: No Way Home (qui la recensione no spoiler)

A parte lo stradominio del nuovo Spider-Man movie, il Box Office Italia nel weekend ha registrato tre esordi importanti, e tutti nelle tre posizioni di inseguimento. House of Gucci ha raccolto 1.52 milioni di euro (con le anteprime 1.74 milioni) al secondo posto, Diabolik dei Manetti bros. con un incasso di 802 mila euro al terzo, e la commedia natalizia Chi ha incastrato Babbo Natale con 668 mila euro al quarto. La top five è stata invece completata da Encanto (la recensione) con un incasso di 221 mila euro, ed un totale di 4.34 milioni, a tal proposito va ricordato che il cartoon sarà disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati già dalla Vigilia di Natale.