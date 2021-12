Box Office Italia – Spider-Man: No Way Home vince il weekend natalizio

Come da previsione, Spider-Man: No Way Home ha vinto a mani basse il Box Office Italia nel weekend natalizio da poco passato.

Il fenomeno Spider-Man, che in questi giorni sta raccogliendo tutta l’attenzione dell’universo cinema in giro per il mondo (qui l’aggiornamento sul Box Office Worldwide), non poteva non interessare anche l’Italia, feudo storico per i fan del celebre Arrampicamuri della Marvel. Nonostante il periodo sofferto anche nel nostro paese, causa la crescente preoccupazione per il nuovo aumento dei contagi da Covid-19, il film di Jon Watts è riuscito a ben comportarsi anche nel weekend natalizio da poco passato.

Dopo aver fatto incetta di milioni nel suo weekend d’esordio, infatti, Spider-Man: No Way Home (qui la recensione) ha raccolto nel weekend altri 2.96 milioni di euro, portando il totale a quota 17.01 milioni, con la possibilità di incrementare ulteriormente tale cifra con il prosieguo delle festività di fine anno. La quota dei 20 milioni potrebbe, a tal proposito, cadere già prima del prossimo weekend.

In seconda posizione si è difeso discretamente House of Gucci, il cui incasso nel weekend natalizio è valso 811 mila euro, per un totale di 3.09 milioni. La terza posizione del Box Office Italia è andata alla commedia natalizia Chi ha incastrato Babbo Natale con 696 mila euro, ed un totale di 1.58 milioni. Diabolik (la recensione) ha raccolto altri 537 mila euro, ed ora naviga con un totale di 1.61 milioni, la quinta piazza infine è andata alla new entry Sing 2 – Sempre più forte con 532 mila euro nei quattro giorni del weekend, che diventano 798 mila con le anteprime. Ricordiamo che nel prossimo weekend sarà la volta di Matrix Resurrections (qui la recensione), film che potrebbe spingere anche gli amanti del genere sci-fi in sala.

Fonte: Cinetel