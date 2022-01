Box Office Italia – Spider-Man: No Way Home in testa sabato, Scream terzo

Spider-Man: No Way Home è tornato in testa nel sabato del Box Office Italia, l’horror Scream, invece, è scivolato al terzo posto dietro Una Famiglia Vincente.

In un sabato di cinema con incassi in leggero calo (-10% rispetto a sette giorni fa), Spider-Man: No Way Home (qui la recensione) è tornato in testa al Box Office Italia, e lo ha fatto con un incasso di 203 mila euro, ed un totale che ora è balzato a quota 22.45 milioni. Con gli incassi odierni il cinecomic dovrebbe avvicinare ulteriormente la quota dei 23 milioni complessivi, altro importante obiettivo di Sony.

In seconda posizione si è posizionato ieri Una Famiglia Vincente – King Richard con un incasso di 153 mila euro, ed un totale in tre giorni di 248 mila. Scream (qui la recensione) è scivolato sabato al terzo posto dopo aver esordito in testa giovedì: l’incasso maturato ieri è stato 144 mila euro, ed ora il totale è balzato in tre giorni a quota 258 mila, presumibilmente dovrebbe chiudere al secondo posto nel computo degli incassi complessivi del weekend.

Fonte: Cinetel