Un debutto a dir poco impressionante scuote le sale cinematografiche italiane. Nel suo primo giorno di programmazione, mercoledì 29 luglio 2026, Spider-Man: Brand New Day ha polverizzato ogni aspettativa registrando un incasso straordinario di 4.020.018 euro con una spaventosa media di 8.590 euro su 468 cinema. Dati confermati da Cineguru questa mattina.

Il quarto capitolo della saga guidata da Tom Holland firma così il miglior esordio dell’anno e la miglior apertura di sempre per un film sull’Uomo Ragno nel nostro Paese. A livello di adattamenti da fumetto, solo il kolossal Avengers: Endgame era riuscito a fare di meglio nel 2019 con 5,3 milioni all’esordio. Il dato evidenzia ancora una volta quanto il brand dell’arrampicamuri sia una garanzia assoluta al botteghino: tra le cifre dell’esordio spiccano anche i 109.758 euro incassati dalla versione 3D e i 118.205 euro generati dalle proiezioni in lingua originale.

Con questa partenza bruciante, Brand New Day si proietta subito a caccia dei migliori risultati storici del Marvel Cinematic Universe in Italia (guidati proprio da Endgame a quota 30,2 milioni e No Way Home a 24,9 milioni) e si appresta a superare agilmente The Amazing Spider-Man (11,8 milioni nel 2012), finora il film sull’eroe uscito a luglio con l’incasso più alto.

Le iniziative speciali su Spider-Man: Brand New Day nei cinema UCI Cinema

Per celebrare il debutto da record dell’Uomo Ragno, la catena UCI Cinemas ha lanciato una serie di eventi e promozioni esclusive dedicate agli appassionati del franchise, tra gadget in edizione limitata e proiezioni speciali nei format IMAX e iSens. Scopri tutte le iniziative speciali e le promozioni UCI Cinemas nel nostro articolo dedicato!

Il resto della classifica: Odissea tiene quota, Minions & Monsters sul podio

L’arrivo travolgente di Peter Parker ha inevitabilmente ridefinito il resto della top 5. Scivola in seconda posizione l’imponente Odissea di Christopher Nolan, che registra 1.062.556 euro (-48% rispetto alla settimana precedente) con una media di 2.285 euro su 465 schermi. Nonostante l’impatto del cinecomic, la pellicola raggiunge un totale record di 31.218.879 euro dal 16 luglio, procedendo a un ritmo persino superiore a quello di Inside Out 2. Il podio si chiude con il film d’animazione Minions & Monsters, terzo con 41.339 euro (-64%) e un totale complessivo che tocca la ragguardevole cifra di 7.050.354 euro.