Box Office Italia: Piccoli segnali di rinascita nella giornata di venerdì

Il ritorno alla normalità per il mercato cinematografico italiano si conferma arduo, ma i risultati che arrivano dal Box Office Italia sembrano poter promettere una ripresa in tempi non esageramente lunghi.

Dalla riapertura delle sale (15 giugno) alla giornata di venerdì, l’aumento degli incassi complessivi, anche se minimo, è da considerare estremamente positivo, e questo perchè si parla di una programmazione ancora scarna, e di un numero risicato di sale aperte (ad oggi 250).

Attraverso le poche sale aperte dal 15 giugno la programmazione ha prodotto film precedentemente usciti a noleggio durante il lockdown, e questo perchè le case di distribuzione sembrano voler ancora testare la voglia degli italiani di tornare alla normalità.

Fatta questa piccola premessa, I Miserabili si è confermato il film più visto anche venerdì, l’incasso maturato è 3517 euro, per un totale da lunedì di 12714 euro. Aumenta i suoi incassi anche Favolacce, secondo con 1916 euro, ed un totale di 7333 euro. In terza posizione spazio a Richard Jewell (di Clint Eastwood) con 1586 euro, ed un totale di 2.56 milioni, ma qui si parla di un film in sala dapprima del lockdown.