Con gli incassi del sabato cinematografico, Il Primo Natale ha iniziato a prendere il largo in testa al Box Office Italia.

Il nuovo film della coppia artistica Ficarra/Picone ha iniziato ieri ad accelerare in vista del periodo pre-natalizio. L'incasso ottenuto sabato da Il Primo Natale è stato 1.12 milioni di euro, con un miglioramento del 197% rispetto al risultato ottenuto il giorno prima. In tre giorni il film ha incassato 1.81 milioni di euro.

Frozen II: Il Segreto di Arendelle è passato al secondo posto, e lo ha fatto con un ottimo score da 588 mila euro. L'incasso complessivo del cartoon Disney è ora salito a quota 14.24 milioni di euro. Ieri è risalito in classifica anche Cena con Delitto - Knives Out, il suo terzo posto è valso infatti 427 mila euro, per un totale di 2.18 milioni.

L'immortale ha chiuso al quarto posto con un incasso di 333 mila euro, ed un totale di 4.57 milioni. La top five del Box Office Italia è stata ieri completata da Un giorno di pioggia a New York, il cui incasso è stato 160 mila euro, ed un totale di 2.78 milioni.