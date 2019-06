L’estata italiana è finalmente arrivata, e come succede spesso le sale cinematografiche si svuotano. Pets 2 tiene la testa del Box Office Italia di sabato, ma gli incassi colano a picco.

Ieri, sabato 15 giugno, Pets 2 – Vita da Animali ha tenuto la prima posizione del botteghino nazionale, e lo ha fatto con un incasso di 223 mila euro. Nel suo secondo sabato di programmazione, il primo capitolo della saga animata volava ben oltre il milione (1,17 milioni). Complessivamente Pets 2 ha raggiunto 1,9 milioni, ed entro oggi centrerà i 2 milioni.

X-Men: Dark Phoenix ieri ha chiuso la giornata con un incasso di 169 mila euro, per un totale di 1,65 milioni. La terza piazza del Box Office Italia è andata ieri ad Aladdin, il cui incasso è stato 167 mila euro, per un totale di 13,79 milioni.

Tra le new entries I Morti non Muoiono ha incassato 76 mila euro, ed ora viaggia a quota 165 mila euro in tre giorni.