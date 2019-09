L'horror IT: Capitolo Due si appresta a vincere il suo secondo Box Office Italia consecutivo, ed i risultati del sabato italiano sembrano confermarlo.

Ieri, sabato 14 settembre, IT: Capitolo Due ha chiuso in testa il botteghino nazionale. L'incasso maturato è stato 474 mila euro, ed ora il totale è balzato a quota 7.68 milioni. Presumibilmente entro stasera l'horror di Andy Muschietti raggiungerà gli 8 milioni.

Il Re Leone si è posizionato ancora al secondo posto, e lo ha fatto con un incasso di 417 mila euro. L'incasso complessivo del fantasy Disney è salito a 34.86 milioni di euro, con un occhio alla quota dei 35 milioni entro stasera.

La terza posizione del Box Office italia è andata a Tutta un'altra vita, il cui incasso è stato 188 mila euro, con un totale di 340 mila in tre giorni. Non si esalta neppure di sabato Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre, il suo incasso ieri è stato solo 142 mila euro, ed ora viaggia con un totale deludente di 273 mila in tre giorni.

La top five del botteghino nazionale è stata completata da Martin Eden con 128 mila euro incassati, ed un totale di 919 mila. Ricordiamo che il film è stato incluso nella lista dei film candidabili per gli Oscar 2020 (leggete qui).