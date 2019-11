Con gli incassi odierni ancora da contabilizzare, il Box Office Italia sembra aver trovato in Cetto c'è, Senzadubbiamente il suo campione, e i dati provenienti dal sabato di cinema lo confermano.

Il nuovo capitolo della saga comica legata a Cetto La Qualunque ieri, sabato 23 novembre, ha chiuso in testa la giornata. L'incasso maturato da Cetto c'è, Senzadubbiamente è stato 769 mila euro, con una media per sala di poco sotto i 1400 euro. L'incasso complessivo in tre giorni è ora salito a quota 1.39 milioni di euro.

L'ufficiale e la Spia è salito ieri al secondo posto, e lo ha fatto con un incasso di 439 mila euro, ora il totale in tre giorni è giunto a 674 mila. Il nuovo film di Roman Polanski potrebbe chiudere il weekend sopra il milione.

In terza posizione spazio per Le Mans '66 - La Grande Sfida, il cui incasso è stato 253 mila euro, per un totale di 2.03 milioni. Le Ragazze di Wall Street è finito quarto con 224 mila euro (totale 3.8 milioni), mentre il quinto posto è andato all'horror Countdown, il quale ha incassato ieri 155 mila euro, ed in tre giorni 248 mila.

Chiudiamo questo aggiornamento con i 97 mila euro incassati da Joker, i quali sono serviti per superare l'incredibile soglia di 29 milioni incassati dall'uscita in sala.