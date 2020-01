Box Office Italia: Record di incassi per Tolo Tolo a Capodanno

Il fenomeno Checco Zalone ha colpito ancora. Tolo Tolo ha stracciato il record di incassi nel Box Office Italia a Capodanno.

Così come accaduto per Quo Vado? nel 2016, l'opening day di Tolo Tolo ha fatto segnare un incasso da record. Dati alla mano, il nuovo film di Zalone ha incassato il 1° gennaio la bellezza di 8.66 milioni di euro, cifra ben più alta dei 7.36 milioni incassati da Quo Vado? ed i 5.37 milioni di Avengers: Endgame.

E' ovviamente presto per affermarlo, ma il record assoluto di incassi nel weekend d'esordio di Quo Vado? (22.79 milioni), così come quello relativo all'incasso complessivo (65.3 milioni) sono in forte rischio superamento. A tal proposito sarà importante capire il passaparola del pubblico.

Fenomeno Zalone a parte, il Box Office Italia di Capodanno ha vissuto un altro ottimo incasso per Jumanji: The Next Level, ovvero 681 mila euro (totale 7.85 milioni), ed un nuovo passo importante per Pinocchio, il cui score ha segnato la cifra di 659 mila euro, per un totale di 11.66 milioni.