Jennifer Lopez ed il suo team di splendide spogliarelliste di Le Ragazze di Wall Street hanno conquistato il Box Office Italia del weekend. Joker ha raggiunto quota 28 milioni.

L'incasso raccolto da Le Ragazze di Wall Street nel weekend è stato 1.56 milioni di euro, con una media per sala di 4500 euro. La prima posizione nel weekend è arrivata nonostante la "sconfitta" ricevuta nella giornata di domenica.

La seconda posizione è andata a Il giorno più bello del mondo, il cui incasso nel secondo weekend è stato 1.27 milioni di euro, per un totale di 4.75 milioni. Il confronto con Mister Felicità (ultimo film di Alessandro Siani) risulta ancora in negativo, ma come già ripetuto settimana scorsa, quel film esordiva il 1° gennaio, periodo solitamente più ricco.

La Famiglia Addams ha vinto il confronto con gli altri film domenica, ciononostante ha dovuto accontentarsi del terzo posto, con un incasso di 1.15 milioni di euro, ed un totale di 4.95 milioni.

In quarta posizione spazio per Joker ed i suoi 741 mila euro incassati, ora il cinecomic DC viaggia sopra la quota dei 28 milioni (28.1 milioni per l'esattezza). Maleficent - Signora del Male ha chiuso il weekend al quinto posto con un incasso di 692 mila euro, ed un totale di 11.52 milioni, quasi in linea con gli incassi del primo capitolo (Maleficent).

Tra le nuove proposte, Gli Uomini d'Oro ha raccolto 428 mila euro, Parasite (vincitore della Palma d'oro) 381 mila euro, e Motherless Brooklyn – I segreti di una città solo 361 mila euro.