Le forme sinuose delle protagoniste di Le Ragazze di Wall Street ieri hanno conquistato ancora la testa del Box Office Italia, ed ora il film viaggia sopra il milione.

Il maltempo ha contribuito ieri, sabato 9 novembre, a tenere relativamente alti gli incassi del botteghino nazionale, con Le Ragazze di Wall Street ancora una volta volta in prima posizione. Il film con Jennifer Lopez protagonista ha incassato altri 590 mila euro, con una media per sala positiva da 1800 euro. Nei tre giorni di programmazione Le Ragazze di Wall Street ha raggiunto la quota del milione di euro.

Il giorno più bello del mondo ha raccolto altri 411 mila euro, in seconda posizione, ora il film di Alessandro Siani viaggia a quota 4.22 milioni. In terza posizione spazio per La Famiglia Addams, il cui incasso ieri è stato 408 mila euro, per un totale di 4.36 milioni.

Joker è stato quarto con 315 mila euro, ed un totale pazzesco di 27.88 milioni (entro oggi raggiungerà i 28 milioni). In quinta posizione, inoltre, ancora Maleficent - Signora del Male con 259 mila euro, ed un totale di 11.23 milioni.