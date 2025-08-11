Box Office ITALIA | Esordio con primato per Weapons

Il fenomeno horror Weapons ha conquistato anche l’Italia: il film di Zach Cregger ha vinto il Box Office nel weekend.

In un fine settimana non particolarmente ricco, parliamo di un incasso complessivo di 2.58 milioni di euro (tra i più poveri del 2025), a brillare è stato il misterioso horror “Weapons“. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, il film horror ha esordito in prima posizione (lo ha fatto anche nel Box Office USA) con un incasso stimato di 528 mila euro.

L’horror di Zach Cregger ha prodotto una media per sala da quasi 2500 euro, ed una partenza in cinque giorni (ha esordito di mercoledì) da 658 mila euro. Il risultato ottenuto da Weapons è senza dubbio positivo, il film ha di fatto esordito in sole 217 sale ottenendo il massimo in un periodo solitamente povero per il mercato cinematografico in Italia. Sarà pertanto interessante valutare la tenuta nelle prossime settimane.

I Fantastici 4: Gli inizi (la nostra recensione) è scivolato in seconda posizione con un incasso di 478 mila euro, con un calo preoccupante stimato intorno al 64%, ed un totale di 7.06 milioni. Detto questo, il film di Matt Shakman supererà il totale di Captain America: The Winter Soldier (7.12 milioni) nei prossimi giorni.

In terza posizione si è classificato Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo, il cui esordio è valso 220 mila euro nel weekend, e 295 mila in cinque giorni. Jurassic World: La Rinascita (la nostra recensione), in quarta posizione, ha incassato altri 177 mila euro; il totale ora è balzato a quota 10.49 milioni, ad un passo dai 10.68 milioni di Jurassic World: Il Regno Distrutto. La top five del Box Office ITALIA, infine, è stata completata nel weekend da Superman, il cui incasso è stato 123 mila euro, per un totale di 5.27 milioni.