Dopo un esordio sfavillante ieri, Frozen 2 rimane in testa al Box Office Italia anche di giovedì, ma con incassi in calo. Esordio al terzo posto per Woody Allen.

Il nuovo cartoon Disney Animation nella giornata di ieri, giovedì 28 novembre, ha tenuto ancora il primo posto del botteghino, ma con un incasso in calo rispetto al suo opening day. L'incasso maturato da Frozen II: Il segreto di Arendelle è stato 498 mila euro, per un totale in due giorni di 1.29 milioni. Il risultato è da considerare comunque di grande vantaggio rispetto al primo capitolo, il quale incassava solo 279 mila euro nel suo secondo giorno.

La seconda posizione è andata a Cetto c'è, Senzadubbiamente, il cui incasso è stato 121 mila euro, per un totale di 3.12 milioni. Woody Allen ed il suo Un giorno di pioggia a New York ha aperto ieri, e lo ha fatto con un terzo posto da 112 mila euro, ed una media per sala da 323 euro. Il risultato è molto incoraggiante, e questo perchè il suo ultimo film "La Ruota delle Meraviglie" aveva aperto con 48 mila euro.

Nel resto della classifica si registra il quinto posto di Midway con 56 mila euro, e 102 mila in due giorni.