Il grande caldo sta arrivando, ed a farne le spese sono ovviamente gli incassi del Box Office Italia, solitamente debole nei periodi estivi.

Pets 2 – Vita da Animali ha vinto il botteghino nazionale, ma senza emozionare più di tanto, e con incassi vertiginosamene in calo rispetto al primo capitolo. Nella quattro giorni d’esordio, Pets 2 ha incassato 1,03 milioni di euro, contro i 4,6 milioni del primo capitolo. Si tratta di un calo clamoroso dovuto principalmente all’assenza degli italiani nelle sale – forse già in spiaggia – e non alla qualità del prodotto, da molti considerato migliore del primo capitolo.

La seconda posizione è andata ad Aladdin, il cui incasso è stato di un milione netto. Dopo tre weekend il fantasy Disney ha raggiunto quota 13,05 milioni di euro, puntando l’asticella finale alla quota dei 15 milioni.

Non ha convinto la critica internazionale, e neppure il pubblico italiano, X-Men: Dark Phoenix ha chiuso solo al terzo posto del Box Office Italia. Nella quattro giorni d’esordio l’ultimo capitolo della saga X-Men ha raccolto 913 mila euro, dimezzando così il primo score di X-Men: Apocalypse (1,82 milioni… 2,19 milioni considerando anche il mercoledì di programmazione). E’ chiaro che per Fox il problema del flop non si pone, questo perchè il franchise andrà ora nelle mani della Disney, pronta a riavviarlo nei tempi, e nelle modalità, più congeniali al suo stile.

La quarta posizione è andata a Il Traditore, che continua a dimostrare di tenere bene. L’incasso nel weekend è stato 459 mila euro, per un totale di 3,57 milioni. Godzilla II: King of the Monsters ha chiuso in quinta posizione con un incasso di 391 mila euro, ed un totale di 1,69 milioni.

Non hanno convinto, infine, gli esordi di Polaroid (204 mila euro) e A Mano Disarmata (141 mila euro).