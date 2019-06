Weekend cinematografico povero di grandi emozioni quello che si è appena concluso. Pets 2 ha vinto il Box Office Italia, ma nessuno dei film in classifica ha superato la quota dei 700 mila euro.

La prima posizione del botteghino nazionale è andata a Pets 2 – Vita da Animali, il cui incasso è stato 654 mila euro, per un totale di 2,11 milioni. Il confronto col primo capitolo continua ad essere impietoso, a tal proposito ricordiamo che nel secondo weekend di programmazione Pets incassava la bellezza di 2,94 milioni, di cui 1,2 milioni solo di domenica.

X-Men: Dark Phoenix ha raccolto il secondo posto, e lo ha fatto con un incasso di 510 mila euro, ed un totale di 1,8 milioni. Il confronto col capitolo precedente (X-Men: Apocalypse) continua a non essere positivo, anche perchè nello stesso lasso di tempo l’incasso parziale in quell’occasione era già arrivato a 3,86 milioni.

La terza posizione è andata ad Aladdin, ed anche in questo caso l’incasso è stato di mezzo milione (505 mila euro). Ad oggi il live action Disney ha già raccolto 13,95 milioni di euro.

Tra le new entries, I Morti non Muoiono ha esordito con 230 mila euro, ed una media per sala di mille euro, mentre Il Grande Salto ne ha raccolti solo 148 mila. Nel resto del Box Office Italia segnaliamo il raggiungimento di quota 2 milioni per Godzilla II: King of the Monsters.