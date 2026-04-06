Il baffuto idraulico di casa Nintendo non conosce ostacoli e, dopo aver fatto segnare numeri da capogiro al debutto mondiale, ha letteralmente dominato anche il fine settimana pasquale in Italia.

Secondo i dati raccolti da Cineguru, Super Mario Galaxy – Il film ha incassato 5.1 milioni di euro (con una media strabiliante di 8.590 euro per sala), portando il suo totale dopo soli cinque giorni a ben 6.4 milioni di euro. Sebbene il confronto con il primo capitolo del 2023 lo veda leggermente inseguire (era a quota 7 milioni nello stesso lasso di tempo), la performance italiana si inserisce perfettamente in un quadro globale di dominio assoluto.

A livello mondiale, infatti, la pellicola di Illumination e Universal ha già raggiunto l’astronomica cifra di 372,5 milioni di dollari. Si tratta della più grande apertura globale del 2026, un risultato che proietta Mario e Luigi nell’iperspazio dei record: Super Mario è ora l’unico franchise animato della storia ad avere due titoli capaci di debuttare sopra i 350 milioni di dollari nel mondo. In Italia, la sola domenica di Pasqua ha visto il film rastrellare quasi un milione di euro, confermando come il “brand Nintendo” sia diventato ormai una certezza granitica per le famiglie e gli appassionati di ogni età.

Il debutto di The Drama e la resistenza di Project Hail Mary

Al secondo posto la coppia del momento: Robert Pattinson e Zendaya. Il loro film sentimentale, The Drama – Un segreto è per sempre, ha esordito con un autorevole incasso di 1.25 milioni di euro. Il richiamo dei due protagonisti ha saputo intercettare un pubblico trasversale, portando il totale a 1.5 milioni in cinque giorni. Sul terzo gradino del podio buona tenuta per L’ultima missione – Project Hail Mary: lo sci-fi con Ryan Gosling ha aggiunto quasi 600mila euro, portando il suo bottino complessivo a oltre 3.6 milioni, un risultato decisamente superiore alle aspettative della vigilia.

Per quanto riguarda le produzioni nazionali, si segnala il debutto in quarta posizione della nuova commedia di Pif, Che Dio perdona a tutti, che ha mostrato un’ottima crescita tra sabato e domenica. Ha continuato invece a convincere Cena di classe di Francesco Mandelli, che ha superato il milione di euro totale confermandosi una felice intuizione per il target “millennial”.

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