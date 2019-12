Star Wars: L'ascesa di Skywalker è finalmente approdato nelle sale italiane, ed i numeri relativi agli incassi del suo opening day nel Box Office Italia sono subito importanti... ma non da record.

Nel giorno del suo esordio italiano Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha spinto il suo score a quota 1.13 milioni di euro, con una media per sala da 1495 euro. Diciamo subito che si tratta di un risultato straordinario, il settimo esordio più alto del 2019, il quarto se non consideriamo le giornate festive e prefestive. Ma il problema è tutto in queste prime statistiche.

La Disney si aspettava una sorta di controtendenza rispetto al calo della passione dei fan ottenuto con Star Wars: Gli ultimi Jedi, ciò che invece ha ottenuto è un risultato quasi in pareggio con l'ultimo film, se non inferiore. A tal proposito va ricordato che l'opening day di Il Risveglio della Forza è stato pari a 1.85 milioni, mentre quello di Gli ultimi Jedi, invece, 1.31 milioni. E' ovviamente presto per tirare le somme, pertanto consideriamo i prossimi aggiornamenti ancor più veritieri.

Saga Star Wars a parte, il Box Office Italia del mercoledì di programmazione ha visto Il Primo Natale al secondo posto con 297 mila euro (totale 4.1 milioni), e Frozen II: Il segreto di Arendelle al terzo con 93 mila euro (totale 15.27 milioni).