Box Office ITALIA | Partenza sprint per I Fantastici 4

Il cinecomic I Fantastici 4: Gli inizi sta monopolizzando il Box Office ITALIA, e questa non è una sorpresa. Ma quanto sta incassando il nuovo film Marvel?

Giunto oramai alla sua seconda giornata di programmazione, il nuovo film dell’MCU sembra destinato a segnare numeri importanti in periodo statistico per il botteghino nazionale non proprio florido. Grazie ai dati riportati da Cineguru, infatti, è noto che l’opening day al Box Office ITALIA di I Fantastici 4: Gli inizi ha frutttato 882 mila euro mercoledì, e 520 mila euro nel suo secondo giorno, per un totale in due giorni di 1.45 milioni.

Dati alla mano, quella del nuovo film dedicato alla prima famiglia Marvel è senza dubbio una delle migliori partenze dell’MCU post-pandemia, con una stima per l’intero weekend d’esordio (mercoledì/domenica) che va tra i 2.8 ed i 3.2 milioni di euro, questo considerando il calo tra il primo ed il secondo giorno di programmazione (44%), il classico cammino dei film Marvel durante il primo weekend di programmazione e la presenza ingombrante ancora in sala di film quali Superman e Jurassic World: La Rinascita. Non male per un weekend di fine luglio.

Ai dati legati al Box Office ITALIA, già ottimi, alcuni minuti fa abbiamo aggiunto quelli delle anteprime USA, li potete recuperare seguendo questo nostro ultimo aggiornamento. Continuate a seguirci per avere nuovi aggiornamenti sugli incassi di I Fantastici 4: Gli inizi.

I Fantastici 4: Gli inizi | Altre informazioni sul film

I Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il cast del film vede protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, con loro anche da Ralph Ineson (Galactus), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles.

La Trama: Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.