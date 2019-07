Il caldo torrido di questi giorni inizia a tenere lontani dalle sale gli italiani, ciononostante Men in Black International ha aperto in testa nel Box Office Italia nel suo opening day.

Ieri, giovedì 25 luglio, Men in Black International ha aperto il suo primo weekend italiano con un incasso di 155 mila euro, con una media per sala da circa 300 euro. Risulta al momento in forte decremento l'amore degli italiani per il franchise, Men in Black 3 infatti apriva con 314 mila euro nel 2012.

Dopo il dominio assoluto dei giorni scorsi, Spider-Man: Far From Home è passato ieri al secondo posto. L'incasso del cinecomic Marvel/Sony è stato 126 mila euro, ed ora il totale è salito a quota 9,19 milioni. Il traguardo dei 10 milioni potrebbe cadere nel weekend.

Il thriller Serenity ha chiuso al terzo posto, e lo ha fatto con un incasso di 35 mila euro, per un totale deficitario finora di 582 mila euro. L'horror Midsommar - Il Villaggio dei Dannati ha aperto con solo 32 mila euro, ed una media per sala di 129 euro.