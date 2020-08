Box Office Italia: Onward subito in testa, con incassi in rialzo

Si inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Il Box Office Italia torna a far segnare incassi degni di nota, ed il merito e di Onward e le nuove uscite.

Il primo giorno con nuove release post-lockdown regala al botteghino nazionale un primo importante segno positivo. L’incasso complessivo del 19 agosto è stato 147 mila euro nelle oltre 1200 sale (e arene) riaperte. Siamo ancora lontani da numeri in linea con il periodo, ma al momento è bene accontentarsi.

A vincere il primo giorno del weekend canonico è stata la new release Onward – Oltre la Magia, e lo ha fatto con un incasso da 52 mila euro. Gretel e Hansel 17 mila euro e Volevo nascondermi 16 mila si sono posizionati rispettivamente secondo e terzo. Inception – 10th Anniversary ha raccolto altri 5 mila euro. Non resta da capire come si comporteranno gli italiani nel resto del weekend.

