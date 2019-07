Toy Story 4 ha vinto il Box Office Italia nel suo weekend d’esordio, ma gli incassi maturati non fanno gridare al grande successo.

Con gli incassi maturati ieri si è chiuso un mese di giugno in leggera controtendenza rispetto al calo registrato a maggio. E’ risaputo che l’estate italiana è da sempre dedicata al mare più che alle sale cinematografiche, ma questo 2019 sembra non essere destinato ad entrare nella storia per i suoi grandi numeri.

A vincere l’ultimo weekend di giugno è stato, ovviamente, Toy Story 4. Il nuovo cartoon targato Disney/Pixar ha totalizzato un incasso di 1,59 milioni di euro, che diventano 2,02 milioni con la giornata di mercoledì. Il risultato non deve far sorridere la Disney, protagonista nel 2010 con un Toy Story 3 da 4,59 milioni nello stesso lasso di tempo. E’ lecito quindi constatare che questa estate sarà ricordata per il crollo dei franchise, e non solo in Italia.

Il resto del podio ha registrato incassi molto bassi, con medie al di sotto delle aspettative. Arrivederci Professore ha chiuso al secondo posto con 236 mila euro, ed un totale di 974 mila. In terza piazza spazio per il debuttante Nureyev – The White Crow, il cui score è stato 235 mila euro.

Aladdin si è avvicinato ancora un po’ alla soglia dei 15 milioni complessivi (14,8 milioni), mentre La mia vita con John F. Donovan ha raccolto all’esordio solo 126 mila euro.