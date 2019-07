Weekend cinematografico super positivo quello appena passato nel Box Office Italia, con Spider-Man: Far From Home dominatore assoluto.

Nel corso dei quatto giorni del weekend canonico il cinecomic Sony/Marvel ha conquistato la vetta con un incasso di 3,79 milioni di euro, molto più di quanto incassato da Spider-Man: Homecoming all'esordio (2,67 milioni). La vittoria di Spider-Man: Far From Home assume contorni più lucenti anche in virtù del fatto che il film ha esordito di mercoledì, piazzando un incasso ben più alto del suo capitolo precedente, ossia 5,28 milioni.

Spider-Man a parte, il weekend ha vissuto il secondo posto di Annabelle 3, il cui incasso da 534 mila euro ha permesso all'horror di volare a quota 2,53 milioni. In terza posizione spazio per l'inossidabile Toy Story 4, qui l'incasso è stato 499 mila euro, per un totale di 4,58 milioni. Siamo purtroppo lontani dai risultati ottenuti dal terzo capitolo.

Il resto della classifica non ha prodotto altri risultati importanti. Domino ha esordito con 161 mila euro, mentre in quinta posizione Pets - Vita da Animali 2 ha aggiunto 75 mila euro, ed ora viaggia a quota 3,41 milioni.