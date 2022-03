Box Office Italia: oltre 2 milioni per The Batman nel secondo weekend

La corsa di The Batman in testa al Box Office Italia continua senza sosta anche nel suo secondo weekend di programmazione.

Così come accaduto anche nel Box Office Usa (qui i dettagli), The Batman ha tenuto facilmente la testa del botteghino nazionale anche in quest’ultimo weekend. L’incasso ottenuto nella quattro giorni appena passata da The Batman è stato 2.15 milioni di euro, ed ora il totale viaggia a quota 6.85 milioni, oramai ad un passo dal traguardo dei 7 (cadrà con gli incassi odierni).

In seconda posizione spazio per il film evento BTS Permission to Dance on Stage – Seould: Live Viewing, il cui incasso è valso 403 mila euro nella sola giornata di sabato; a tal proposito va considerato che il prezzo unitario del biglietto per assistere alla proiezione speciale è stato venduto anche al doppio del solito. Uncharted ha chiuso il weekend al terzo posto con un incasso di 377 mila euro, ed un totale di 5.61 milioni. L’esordiente C’era una volta il Crimine, infine, ha incassato all’esordio 297 mila euro.

Fonte: Cinetel