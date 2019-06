Toy Story 4 continua a “tenere a galla” l’ultimo weekend del torrido mese di giugno. Il Box Office Italia si regala di sabato un piccolo segno positivo, ma il trend continua ad essere negativo.

Ieri, sabato 29 giugno, Toy Story 4 ha chiuso ancora al primo posto, e lo ha fatto con un incasso stimato di 472 mila euro, con una media per sala di 627 euro. Complessivamente il cartoon Disney/Pixar ha raggiunto 1,52 milioni di euro, con l’obiettivo di strappare la quota dei 2 milioni entro stasera.

Nel resto del Box Office Italia posizioni invariate, con incassi ancora bassi. Al secondo posto Arrivederci Professore con 85 mila euro, ed un totale di 895 mila. In terza posizione nuovamente Nureyev – The White Crow, il cui incasso ieri è stato 76 mila euro, per un un totale in tre giorni di 149 mila.