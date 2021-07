Box Office Italia: Old tiene la testa venerdì, Black Widow insegue

L’inquietante thriller a tinte horror Old si appresta a vincere il Box Office Italia nel weekend in corso, a confermarlo il primo posto agguantato anche nella giornata di venerdì.

M. Night Shyamalan torna a comandare il botteghino nazionale, il suo Old infatti continua la sua marcia che lo porterà a vincere il Box Office Italia nel suo weekend d’esordio. Nella giornata di venerdì il film ha incassato altri 100 mila euro ed ora ha raggiunto quota 294 mila euro in tre giorni di programmazione (ha esordito di mercoledì). Non si tratta di un risultato clamoroso, ma vista la situazione pandemica, con il caldo che attanaglia la penisola, tutto sommato può anche essere preso come un piccolo trionfo.

Black Widow ha raccolto ieri altri 70 mila euro in seconda posizione fortificando il suo predominio stagionale con 4.09 milioni incassati dall’uscita al cinema (ricordiamo che il film è anche disponibile su Disney+ con Accesso Vip). Il film evento Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello “restaurato in 4K” ha chiuso ieri il podio con 65 mila euro, ed un totale in due giorni di 135 mila, sua ancora la miglior media dei film ad alta distribuzione. La top five è stata, invece, completata da I Croods 2 – Una Nuova Era e La Notte del Giudizio per Sempre, rispettivamente con incassi da 48 mila euro (totale 1.02 milioni) e 14 mila euro (totale 723 mila).

Difficilmente gli incassi lieviteranno in maniera esponenziale sabato e domenica, pertanto prepariamoci a risultati complessivi sotto la media stagionale.