Un altro fine settimana straordinario per i cinema italiani. Dal 23 al 26 luglio l’incasso complessivo del Box Office ITALIA è stato di ben 12.462.580 euro (con 1.494.789 spettatori), dato che ne fa il terzo miglior week-end dell’anno. Il totale segna una crescita del +6% rispetto al fine settimana precedente e un impressionante +145% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Il fenomeno Christopher Nolan: numeri da record e passaparola travolgente
Per il suo secondo fine settimana, così come accaduto anche nel Box Office USA, Odissea si conferma saldamente in testa alla classifica con una performance da urlo. Nella sola giornata di domenica 26 luglio, il film ha incassato 3.742.872 euro, registrando la sua miglior giornata dall’uscita nelle sale.
Il kolossal di Christopher Nolan ha chiuso il weekend con ben 10.644.980 euro — segnando una crescita del +6% rispetto al week-end di esordio, il miglior secondo fine settimana dell’anno — con una media straordinaria di 17.169 euro su 620 cinema presenti sul territorio. Il totale dal debutto sale così alla cifra da capogiro di 26.780.158 euro. Il fortissimo passaparola trasversale su ogni target d’età distanzia nettamente comparabili di rilievo come Barbie e lo stesso Oppenheimer. Con la soglia dei 30 milioni a portata di mano entro pochi giorni, la pellicola targata Universal guarda già al traguardo fissato da Inside Out 2. Un’ottima spinta in vista del debutto di Spider-Man: Brand New Day, in arrivo nelle sale dal 29 luglio.
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Gli altri risultati della classifica: Minions & Monsters, Toy Story 5 e le nuove uscite
Staccati inevitabilmente dalla vetta, gli altri titoli difendono bene le rispettive posizioni:
- Minions & Monsters: Difende la seconda posizione incassando 562.733 euro (-18%), con una media di 1.410 euro in 399 cinema. Il totale targato Illumination dal 1° luglio tocca quota 6.874.264 euro, ormai ad un passo dai 7 milioni complessivi.
- Toy Story 5: Sfrutta l’ottima giornata festiva e si piazza al terzo posto con 237.616 euro (-9%) e una media di 846 euro in 281 cinema. Il totale dal 18 giugno raggiunge 8.903.724 euro, confermando che il traguardo dei 9 milioni verrà superato a breve. Complessivamente, la coppia d’animazione estiva Toy Story 5 / Minions & Monsters ha raccolto circa 16 milioni di euro.
- Deep Water – Incubo dagli abissi: Buon esordio al quarto posto per il survival thriller/horror che incassa 223.180 euro (media di 809 euro in 276 cinema), inserendosi nel filone estivo di successo dei monster movie ambientati tra i mari.
- Terapia di famiglia: La commedia degli equivoci francese guidata da Christian Clavier si posiziona al quinto posto con un esordio da 103.296 euro (media di 463 euro in 223 cinema).
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