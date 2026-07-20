Il cinema italiano vive una delle sue sessioni estive più straordinarie di sempre, registrando un fine settimana da capogiro.

Dal 16 al 19 luglio, i cinema della penisola hanno incassato complessivamente 11.727.728 euro per 1.406.417 spettatori: si tratta del quarto miglior weekend dell’anno, trainato da un clamoroso +241% rispetto allo stesso fine settimana del 2025. A determinare questo boom assoluto è stata la performance strabiliante di Odissea (The Odyssey).

Il kolossal epico diretto da Christopher Nolan ha letteralmente monopolizzato il mercato, incassando ben 9.993.841 euro in quattro giorni, con una media copia mostruosa di 16.825 euro in 594 sale. I dati sono stati confermati da Cineguru. Il film ha fatto registrare un moltiplicatore di 4,5 rispetto alla giornata di debutto, confermando una tenuta travolgente speculare al successo registrato oltreoceano, dove gli incassi definitivi del weekend di Odissea al box office USA hanno segnato il record assoluto per la carriera del regista con 124.5 milioni di dollari.

In Italia, i cinefili hanno preso d’assalto i formati speciali per godersi l’esperienza immersiva orchestrata da Nolan: le sale IMAX hanno generato ben 386.096 euro (il 3,8% del totale), mentre le prestigiose proiezioni in pellicola 70mm hanno raccolto 179.892 euro (1,8%). La versione in lingua originale ha totalizzato ben 618.107 euro (6,2%). Per i titoli usciti nel 2026, si tratta del secondo miglior debutto in assoluto alle spalle del solo Il diavolo veste Prada 2 (capace di incassare 11,5 milioni nel fine settimana puro da giovedì a domenica). Il confronto con i precedenti storici è tutto a favore del viaggio di Ulisse: Oppenheimer, nell’agosto 2023, aveva raccolto 6,8 milioni nel weekend da giovedì a domenica, mentre Barbie si era fermato a 7,7 milioni. Se Odissea manterrà il moltiplicatore sul lungo periodo del precedente film sul papà dell’atomica, le proiezioni indicano un traguardo finale che supererà agilmente i 30,6 milioni di euro.

Il resto della classifica italiana: tengono i Minions e Toy Story 5

Alle spalle del ciclone Nolan, le restanti posizioni della top 5 mostrano una buona tenuta complessiva dei titoli in programmazione. Al secondo posto troviamo l’animazione targata Illumination con Minions & Monsters, che incassa altri 683.842 euro (-46%), portando il suo totale complessivo a 5.991.499 euro dall’inizio del mese. Sul terzo gradino del podio si stabilizza invece l’altro colosso per famiglie Disney/Pixar, Toy Story 5, che raccoglie 258.358 euro per un totale italiano eccellente da 8.540.306 euro.

In quarta posizione si difende ottimamente l’horror La casa: Il rogo del male con 171.064 euro, portandosi a un soffio (884.946 euro totali) dall’ambita soglia del milione. Chiude la classifica delle prime cinque posizioni il thriller fantascientifico Disclosure Day di Steven Spielberg, che raccoglie altri 62.423 euro e mette nel mirino il solidissimo traguardo complessivo dei 5 milioni di euro.