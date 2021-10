Box Office Italia: No Time to Die vince il weekend con un incasso da record

L’esordio italiano di No Time to Die ha regalato grandi emozioni nel weekend, ed il Box Office Italia torna a far registrare cifre importanti.

Il capitolo numero 25 della saga dedicata a James Bond, l’ultimo con Daniel Craig protagonista, ha contribuito nel weekend a far registrare incassi quasi da considerare pre-pandemici. 5.5 milioni di euro non si vedevano da molto tempo, e di certo non si sono mai visti dallo scoppio della pandemia da Covid-19. Da tempo si attende un nuovo emandamento del governo che possa dare il via al decadimento delle restrizioni nelle sale, ma fino ad allora la la risposta positiva del pubblico è quanto di meglio si possa aspirare in un periodo transitorio come questo.

Tornando a No Time to Die, il film ha totalizzato un incasso in quattro giorni di 2.57 milioni di euro, il più alto in assoluto dall’inizio della pandemia, erano mesi che un film in testa al Box Office Italia non faceva registrare numeri così. Dune ha raccolto altri 763 mila euro, per un totale di 5.6 milioni. In terza posizione spazio per Space Jam: New Legends, il cui nuovo incasso è stato 697 mila euro, per un totale di 2.2 milioni.

No Time to Die (la nostra recensione)

(la nostra recensione) Dune (la nostra recensione)

La top five del botteghino nazionale, infine, è stata completata da Tre Piani con 423 mila euro (totale 1.28 milioni) e Paw Patrol – Il Film con 152 mila (totale 510 mila).

Fonte: Cinetel