Box Office Italia: Nightmare Alley – La Fiera delle Illusioni vince il primo weekend di febbraio

Guillermo Del Toro ed il suo Nightmare Alley – La Fiera delle Illusioni ha vinto il suo secondo Box Office Italia di fila, il primo del mese di febbraio, ma a preoccupare sono gli incassi complessivi.

Il botteghino nazionale ha registrato un nuovo un pesante calo (-36%) rispetto al weekend precedente, e la mancanza di nuovi film di forte interesse per il pubblico italiano di certo non ha aiutato. L’incasso complessivo dell’interno Box Office Italia è stato 1.9 milioni di euro, con meno di 300 mila biglietti staccati, è questo il magro riassunto di un weekend che ha premiato il film in testa alla classifica con meno di 400 mila euro.

Nightmare Alley – La Fiera delle Illusioni ha vinto il botteghino, il secondo consecutivo, con un incasso di 397 mila euro, per un totale di 1.19 milioni, e lo ha fatto sopravanzando il family movie Il Lupo e il Leone con 359 mila euro, per un totale di 1.63 milioni. In terza posizione si è posizionato Spider-Man: No Way Home con 253 mila euro, finendo ora alla soglia dei 24 milioni complessivi (23.95 milioni per la precisione).

Per avere gli aggiornamenti dal Box Office Usa, invece, vi invitiamo a leggere il nostro aggiornamento a questo indirizzo.

Fonte: Cinetel