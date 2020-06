Box Office Italia: I Miserabili vince il weekend della riapertura post Covid-19

Dopo mesi di stop il mercato cinematografico italiano è ripartito, seppur a ritmo estremamente ridotto, ed il primo vincitore del Box Office post Covid-19 è I Miserabili.

Poteva andare meglio, ma questo primo passo verso la normalità non può che risultare positivo. Gli italiani hanno voglia di ritornare al cinema, ma è palese che avere sale piene bisognerà attendere tempi migliori.

Le sale che hanno riaperto nella giornata di domenica sono state 342, numero in aumento rispetto alle 116 di lunedì, giorno in cui il Cinema è ripartito. Anche gli incassi hanno continuato, seppur sensibilmente, a crescere, finendo per raggiungere la quota di 100 mila euro nel solo weekend, con 17.499 spettatori paganti.

Come preannunciato nel paragrafo di apertura, a vincere il primo weekend post Covid-19 è stato I Miserabili, film approdato nel mercato digitale nel periodo Lockdown, e capace di raccogliere 19 mila euro nel weekend, e 26 mila dalla riapertura. Anche Favolacce ha approfittato dell’uscita in digitale per farsi conoscere dagli italiani, l’incasso complessivo da lunedì è stato 13 mila euro, di cui 11 mila nel solo weekend. La terza piazza è invece andata a premio Oscar Parasite, con 7 mila euro nel weekend.

Per il prossimo weekend si prevede un numero maggiore di sale a disposizione, con una programmazione leggermente più ammiccante, starà pertanto agli italiani tornare al cinema, e dare un nuovo calcio alla crisi Covid-19.

Rimanete connessi sulle nostre pagine per avere ulteriori aggiornamenti in merito.