Il Box Office ITALIA si trova ad affrontare il fine settimana più freddo del 2026 ..dal punto di vista commerciale.

Complici un clima estivo rovente, la forte concorrenza televisiva della finale di Wimbledon e l’assenza di nuove uscite dal fortissimo richiamo mediatico, i dati di Cineguru raccolti da Cinetel dal 9 al 12 luglio registrano appena 3.287.650 euro complessivi (pari a 423.116 spettatori). Il dato segna una flessione del 34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, fotografando una situazione di transizione in attesa del debutto, fissato per giovedì 16 luglio, del kolossal Odissea.

In questo scenario piatto, la vetta della classifica è stata difesa agevolmente dall’animazione di Minions & Monsters, capace di incassare altri 1.257.362 euro (-44%) per un totale di 4.825.545 euro dall’inizio del mese. Una tenuta che conferma l’importanza strategica del cinema per famiglie anche in estate, nonostante la convivenza ravvicinata con Toy Story 5, stabile al secondo posto con 458.477 euro e un fantastico traguardo complessivo che supera gli 8 milioni di euro (8.092.050 euro per la precisione). I trend nostrani riflettono parzialmente quanto sta accadendo oltreoceano, come evidenziato nel nostro recente report sul Box Office USA con il debutto di Oceania e il record di Michael.

La Casa: Il rogo del male debutta sul podio e tallona i record di Insidious

Il gradimento del pubblico estivo continua a premiare le atmosfere brivido del genere horror. Al terzo posto della classifica fa il suo esordio ufficiale La Casa: Il rogo del male, il sesto capitolo della celebre saga horror che raccoglie 445.822 euro nel weekend, arrivando a un totale di 547.837 euro nei suoi primi cinque giorni di programmazione. Sebbene il debutto sia inferiore ai 942mila euro raccolti nel 2023 dal precedente Il risveglio del male, la pellicola si sta posizionando sull’ottima scia commerciale di Insidious – La porta rossa, distanziando nettamente le performance estive di altri titoli comparabili del genere come Immaculate.

Nelle retrovie della top 5 si registrano ottimi percorsi di tenuta per due produzioni d’autore molto amate. In quarta posizione resiste ottimamente lo sci-fi di Steven Spielberg Disclosure Day, che aggiunge 171.867 euro al suo bottino, portando il proprio totale complessivo a un soffio dai 5 milioni di euro (4.792.845 euro). Chiude la cinquina il thriller drammatico Obsession, che a due mesi esatti dal suo debutto nelle sale continua a stupire gli esercenti: grazie a una flessione minima del 12%, il film incassa altri 124.475 euro, blindando il quinto posto e raggiungendo un box office totale di 5.149.202 euro che lo proietta ormai a ridosso degli incassi del rivale Nosferatu.

Classifica Top 5 Cinetel (9-12 Luglio 2026):

Minions & Monsters – €1.257.362 (Totale: €4.825.545) Toy Story 5 – €458.477 (Totale: €8.092.050) La casa: Il rogo del male – €445.822 (Totale: €547.837) Disclosure Day – €171.867 (Totale: €4.792.845) Obsession – €124.475 (Totale: €5.149.202)