Box Office Italia: Minions 2 vince il primo weekend di settembre

Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo ha vinto il Box Office Italia in un primo weekend di settembre con incassi in leggero calo.

In un nuovo weekend privo di grandi attrattive per le sale cinematografiche, il cartoon di casa Universal Pictures ha raccolto una nuova vittoria al botteghino, e lo ha fatto portando a casa un incasso da 1.26 milioni di euro, per un totale di 11.66 milioni, direttamente al quarto posto degli incassi più alti nel Box Office Italia nell’era pandemica.

L’unica nuova proposta più interessante del weekend è stato DC League of Super-Pets (qui la recensione), altro cartoon questa volta di proprietà DC/Warner Bros, il cui esordio è valso il secondo posto con un incasso di 755 mila euro. In terza posizione spazio per Bullet Train che incassa altri 521 mila euro, per un totale che sale a quota 1.52 milioni.

Tra le altre nuove proposte, infine, segnaliamo al nono posto Un’ombra sulla verità con 54 mila euro (78 mila in cinque giorni), ed al decimo Brian e Charles con 40 mila euro.

Fonte: Cinetel