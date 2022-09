Box Office Italia: Minions 2 vince il weekend del Cinema in Festa

Il cartoon Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo ha vinto l’ennesimo Box Office Italia, il primo dei due caratterizzati dall’iniziativa Cinema in Festa.

Per contrastare il calo degli incassi, dovuto ovviamente alle conseguenze sulle abitudine degli italiani riguardo le sale cinematografiche, il Ministero della Cultura ha lanciato l’iniziativa Cinema in Festa con cinque giorni a prezzi super scontati (3.5 euro). La prima giornata della suddetta iniziativa è stata domenica, giornata che caratterizzata da un discreto aumento delle presenze, ma ovviamente non degli incassi visti i prezzi.

Vista la mancanza di grandi novità di rilievo, il weekend è andato ancora una volta a Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo, il cui incasso è stato 484 mila euro, per un totale che è ora balzato a quota 13.3 milioni, di poco sotto il complessivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, attualmente il secondo incasso del 2022. Reduce dalle ottime recensioni ottenute alla Mostra del Cinema di Venezia, Il Signore delle Formiche ha tenuto bene al secondo posto con 308 mila euro, ed un totale di 912 mila. Il podio del Box Office Italia è andato invece a DC League of Super-Pets con 277 mila euro, ed un totale di 1.64 milioni.

In decima posizione, infine, si registra la riproposizione in sala, ma con versione estesa, di Spider-Man: No Way Home, il cui incasso è stato 93 mila euro; il cinecomic Marvel/Sony sarà proiettato fino al 22 settembre, termine ultimo di Cinema in Festa.

Fonte: Cinetel