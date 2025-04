Box Office ITALIA | A Minecraft il weekend di Pasqua

Un Film Minecraft ha vinto il Box Office ITALIA nel weekend di Pasqua, mentre FolleMente raggiunge uno speciale traguardo.

Prima di parlare dei dati offerti dalla quattro giorni di Pasqua al botteghino vogliamo dedicare un pensiero a Papa Francesco Bergoglio, morto nella giornata odierna all’età di 88 anni.

Siamo certi che il pontificio di Papa Francesco verrà ricordato negli anni avvenire, ed il merito è di un uomo che ha dedicato la sua intera esistenza alla pace, alla generosità ed a instillare l’amore nel prossimo. La redazione di Universal Movies offre pertanto un saluto sommesso prima che ad un papa, ad un grande uomo.

Ed ora parliamo di Cinema!

Come anticipato nel nostro primo paragrafo, il weekend pasquale 2025 (Pasquetta esclusa) ha confermato Un Film Minecraft come film più visto. Secondo i dati offerti da CineGuru, infatti, la pellicola ispirata al famoso videogame ha incassato 1,29 milioni di euro, con una media per sala che ha sfiorato i 2500 euro. Ad oggi, l’incasso complessivo di Un Film Minecraft è stato di 9,86 milioni, ad un passo dal traguardo dei 10 milioni, direttamente al secondo posto dei film più visti del 2025 dietro FolleMente.

E veniamo brevemente proprio a FolleMente, il cui nuovo incasso (solo 78 mila euro fuori dalla top ten) ha spinto il film di Paolo Genovese ha raggiungere la quota complessiva di 17,379 milioni di euro, davanti a Perfetti Sconosciuti (17,378 milioni di euro). Un traguardo questo in via di raggiungimento già da alcune settimane.

Box Office ITALIA | Gli Altri Film

La più alta nuova proposta del fine settimana di Pasqua “30 Notti con il mio Ex” si è posizionata al secondo posto con un incasso di 449 mila euro, ed una media per sala di mille euro tondi tondi. Queer (il nuovo film di Luca Guadagnino) ha esordito, invece, al terzo posto con un incasso di 366 mila euro, molto lontano da Challangers (1,44 milioni nel 2024), ma anche dietro Bones and All (586 mila nel 2022).

Il film dominatore del weekend pasquale negli USA “I Peccatori” ha esordito in Italia al quarto posto con 346 mila euro, mentre il film per famiglie Moon il panda ha raccolto all’esordio 286 mila euro al quinto posto.