Box Office ITALIA | Minecraft batte Until Dawn nel weekend

Un Film Minecraft si è confermato anche nel weekend 24-27 aprile il film più visto in Italia, mentre solo discreta la prima di Until Dawn.

Con un festivo (il 25 aprile) caduto nel bel mezzo del weekend, gli incassi del Box Office ITALIA non potevano che essere poco esaltanti, a maggior ragione se il festivo stavolta è capitato di venerdì con possibilità di ponte vacanziero. Ed in effetti l’incasso complessivo del botteghino nazionale non è riuscito a sfondare quota 5 milioni (4,99 milioni per la precisione), con un calo del 20% circa rispetto allo stesso weekend dello scorso anno, dove il 25 aprile cadeva di giovedì (dati via Cineguru).

Ma veniamo agli incassi dei singoli film.

Come anticipato, il primato del Box Office ITALIA è rimasto al film ispirato al videogame Minecraft. Nel weekend l’incasso è stato 774 mila euro, per un totale di 11.27 milioni. A livello globale, lo abbiamo scritto ieri riguardo il Box Office USA, Un Film Minecraft ha raggiunto e superato quota 800 milioni a livello globale e sembra sempre più lanciato verso quota 1 miliardo a fine corsa.

L’esordiente Until Dawn – Fino all’alba (anche questo curiosamente ispirato ad un videogame) ha incassato 646 mila euro, con una media per sala che ha sfiorato i 2400 euro. Il film ha ottenuto recensioni discrete, sarà interessante valutare nei prossimi giorni la sua tenuta.

In terza posizione si è classificato, invece, 30 Notti con il mio Ex con un nuovo incasso da 388 mila euro, ed una tenuta super da -15%. Complessivamente la pellicola diretta da Guido Chiesa ha raggiunto quota 1.09 milioni. Tra gli altri film presenti in classifica, The Accountant 2 ha incassato 384 mila euro all’esordio in quarta posizione, mentre il film evento Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII ha chiuso il suo esordio in quinta posizione con un incasso di 354 mila euro.