Box Office Italia: 1 milione esatto sabato per Gli anni più belli

Sono cresciuti sabato gli incassi complessivi nel Box Office Italia, ed il merito è di Gli anni più belli, protagonista di un primo posto da 1 milione.

Il nuovo film diretto da Gabriele Muccino ha raccolto sabato la prima posizione del botteghino nazionale, e lo ha fatto incassando una cifra stimata di 1.04 milioni di euro. In tre giorni l’incasso complessivo di Gli anni più belli è salito a quota 1.86 milioni, con margini di crescita importanti grazie alla giornata odierna.

Sonic – Il Film è balzato al secondo posto con un incasso in crescita di 530 mila euro, ed un totale di 839 mila. Facile immaginare un incremento notevole anche nella giornata odierna. Con 514 mila euro, Parasite continua ad impressionare, ed il merito non può che essere del passaparola positivo ottenuto dal film dopo la conquista dei 4 Oscars. Ad oggi l’incasso complessivo è salito a quota 3.66 milioni.

In quarta posizione Odio l’estate ha incassato altri 390 mila euro, per un totale di 6.59 milioni, mentre Birds of Prey si è posizionato al quinto posto con 230 mila euro sabato, e 1.94 milioni complessivamente.