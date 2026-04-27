Il mercato cinematografico italiano ha vissuto un fine settimana di straordinaria vitalità, segnando una crescita del 57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ed il merito non poteva che essere del fenomeno Michael.

Secondo i dati forniti da Cineguru, il Box Office Italia del weekend del 23-26 aprile si è chiuso con un incasso complessivo di quasi 7.9 milioni di euro, trainato come anticipato da un unico, grande protagonista: Michael. Il biopic sulla popstar più iconica di sempre ha letteralmente dominato la scena, confermando l’incredibile accoglienza già registrata a livello globale, come abbiamo analizzato nel nostro approfondimento sul risultato al box office USA.

Il film di Antoine Fuqua ha esordito con 5.3 milioni di euro nel solo fine settimana, raggiungendo un totale di 6.4 milioni in soli cinque giorni di programmazione. Numeri che lo pongono in diretta competizione con i grandi successi del genere, superando già i totali di titoli come Elvis e A Complete Unknown.

Nonostante le perplessità sollevate da una parte della stampa specializzata — qui potete leggere la nostra recensione di Michael — il pubblico italiano ha premiato la pellicola con una media per sala altissima (8.172 euro).

Box Office Italia: Super Mario resiste, Porco Rosso stupisce

Dietro il fenomeno Jackson, tiene botta Super Mario Galaxy, che con gli incassi del fine settimana supera i 13.5 milioni totali confermandosi uno dei pilastri dell’animazione Nintendo. Ottima anche la tenuta dell’horror Lee Cronin – La mummia, che consolida i numeri del genere raggiungendo 1.3 milioni complessivi. Notevole il risultato della riedizione di Porco Rosso di Hayao Miyazaki, che in un solo giorno di programmazione (il 25 aprile) ha incassato quasi 180 mila euro, dimostrando l’amore intramontabile del pubblico italiano per lo Studio Ghibli.

Ecco la Top 5 degli incassi del weekend (23-26 aprile 2026) in Italia:

Michael: € 5.311.687 (Totale: € 6.416.101) Super Mario Galaxy: € 511.088 (Totale: € 13.502.804) Lee Cronin – La mummia: € 396.620 (Totale: € 1.343.055) The Drama – Un segreto è per sempre: € 281.065 (Totale: € 4.978.056) Porco Rosso (Riedizione): € 179.600 (Totale: € 179.600)

Per restare aggiornati sull’evoluzione della sfida tra i grandi biopic, i record dei blockbuster stagionali e le classifiche dettagliate, visita la nostra sezione dedicata:

Box Office Italia 2026: Analisi settimanali, trend di mercato e tutti i dati sugli incassi nelle sale italiane.