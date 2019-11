Non poteva essere altrimenti, Frozen 2 ha aperto con un mercoledì da paura nel Box Office Italia. Chiude bene la sua parentesi anche il film dedicato a Vasco.

Nel giorno del suo esordio, Frozen II: Il Segreto di Arendelle ha incassato 755 mila euro, con una media per sala di 1000 euro. L'incasso ottenuto è in linea con quello fatto segnare da Aladdin, ed in netto vantaggio rispetto al primo capitolo che, uscito il 19 dicembre 2012, apriva con un più discreto 173 mila euro. Bisognerà capire come si comporterà nei prossimi giorni, e se riuscirà a sfruttare l'approssimarsi del Natale, ad oggi abbastanza lontano.

Il film evento Vasco Non Stop Live 018 + 019 ha chiuso la sua tre giorni, e lo ha fatto con un incasso di 219 mila euro, che diventano complessivamente 709 mila. La terza posizione è andata a Cetto c'è, Senzadubbiamente con 158 mila euro, ed un totale di 2.99 milioni.

L'altra nuova proposta è Midway, ed il suo opening day è valso ieri con la modica cifra di 45 mila euro.