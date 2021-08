Box Office Italia: Me Contro Te volano in vetta alla classifica

I Me Contro Te continuano la scalata del Box Office Italia, piazzandosi sin dalla sua uscita in sala tra le prime posizioni. E così, nella settimana appena conclusa (16-22 agosto) guidano al primo posto la classifica del Box Office Italia.

Il Box Office Italia é nazional popolare con il magico mondo di Luì e Sofì che batte motori e cinecomics, incassando € 2.178.773 con 336.154 ticket staccati.

Ancora in piena pandemia, e con un botteghino nazionale altalenante da un anno e mezzo, i risultati di questa settimana non possono che regalare un ondata di fiducia per gli esercenti italiani. Non sono tantissime le uscite (in anteprima), però il pubblico italiano non smette di desiderare un ritorno in sicurezza in sala, e i numeri del Box Office Italia ne sono una testimonianza.

Di seguito i dati del Box Office Italia dal 16 al 22 agosto 2021: