Continua anche di sabato il testa a testa tra Maleficent 2 e Joker per la vittoria del Box Office Italia, con il cinecomic DC oramai sopra i 23 milioni.

Maleficent - Signora del Male ha incassato ieri, sabato 26 ottobre, altri 928 mila euro, per un totale di 6.86 milioni. Nel suo secondo sabato di programmazione Maleficent incassò 596 mila euro, quindi il confronto tra i due capitoli continua ad essere molto positivo.

In seconda posizione Joker ha raccolto altri 795 mila euro, portando così l'impressionante totale a quota 23.6 milioni. Facile immaginare il raggiungimento dei 24 milioni con gli incassi di quest'oggi.

Downton Abbey si è riconfermato il terzo film più visto del weekend, e lo ha fatto ieri con un incasso di 395 mila euro, ed un totale di 788 mila in tre giorni. Il film supererà tranquillamente il milione entro stasera.

La top five si è conclusa con Tutto il mio folle amore in quarta posizione con 321 mila euro (totale 497 mila), e Scary Stories to tell in the Dark con 114 mila euro (totale 198 mila).