Box Office Italia: Jojo Rabbit vince l’ottavo weekend dopo il lockdown

Il Box Office Italia stenta a riemergere dal torpore causato dalla terribile emergenza Covid-19, ed in attesa della riapertura di tutte le sale vince Jojo Rabbit.

Nel weekend appena passato, l’ottavo dal termine del lockdown nazionale, gli incassi al botteghino continuano ad essere magri, tra sale ancora chiuse ed estate oramai alle porte. Dalle prossime settimane i circuiti The Space Cinema e UCI Cinemas dovrebbero riportare una ventata di aria fresca al mercato italiano grazie alla riapertura quasi totale delle loro sale, pertanto meglio concentrarsi sui dati poveri provenienti dal Box Office.

A vincere il botteghino nazionale nel weekend è stato Jojo Rabbit, il film diretto da Taika Waititi uscito lo scorso gennaio. Il film ha raccolto nel weekend 16 mila euro, ed ora viaggia sopra i 4 milioni di incasso complessivo.

Piccole Donne e il solito Parasite si sono posizionati rispettivamente secondo e terzo, entrambi con incassi inferiori ai 15 mila euro. Come noto da settimane, le programmazioni delle sale finora aperte non contengono film inediti, pertanto la top ten del Box Office Italia continua a presentare film già apprezzati nel periodo pre-lockdown, a tal proposito si segnalano le presenze di Cena con Delitto, Gli Anni più Belli e Favolacce. Per le nuove uscite bisognerà attendere le prossime settimane.