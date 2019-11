Il biopic sportivo Le Mans ’66 ha vinto il Box Office Italia, ma tra i vincitori del weekend c’è anche Le Ragazze di Wall Street

In rampa di lancio verso la stagione dei premi cinematografici, Le Mans ’66 – La Grande Sfida ha aperto la sua corsa al botteghino nazionale al primo posto, del resto così come fatto nel Box Office Usa (qui). L’incasso maturato nella quattro giorni di cinema italiano, il film di James Mangold è stato 1.24 milioni di euro, con una media per sala di 2507 euro. Non si tratta di un risultato straordinario, ma comunque da ritenere positivo in relazione al calo complessivo degli incassi del botteghino nel weekend.

Le Ragazze di Wall Street è da considerare il vincitore morale del weekend, e questo perchè, oltre ad incassare 1.15 milioni di euro, ha anche raccolto la miglior media per sala della top ten (2969 euro). Complessivamente il film ha già incassato 3.17 milioni di euro.

La terza posizione è andata a Sono Solo Fantasmi, il cui incasso è stato 812 mila euro. La top five si è completata da La Famiglia Addams e Il giorno più bello del mondo, rispettivamente con 684 mila euro (totale 5.79 milioni) e 629 mila euro (totale 5.72 milioni).

Joker ha aggiunto altri 476 mila euro (totale 28.77 milioni), mentre Zombieland – Doppio Colpo ha esordito con un poco esaltante score da 446 mila euro.