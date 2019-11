Nel fine settimana in corso il maltempo non sta aiutando di certo gli incassi del Box Office Italia, ciononostante Le Mans ’66 ha raccolto sabato un discreto risultato.

Dopo aver inseguito nei primi due giorni del weekend, sabato Le Mans ’66 – La Grande Sfida ha finalmente raggiunto la prima posizione. L’incasso del nuovo film diretto da James Mangold è stato ieri di 468 mila euro, per un totale in tre giorni di 760 mila. L’obiettivo entro stasera dovrebbe essere quello del milione.

Le Ragazze di Wall Street si è posizionato in seconda posizione, ma dopo una due giorni da capolista. L’incasso raccolto ieri è stato 445 mila euro, ed ora il totale viaggia sulla quota dei 2.77 milioni. Non male!

La terza posizione è andata a Sono Solo Fantasmi, nuova commedia diretta ed interpretata da Christian De Sica. L’incasso di 295 mila euro ha portato il totale in tre giorni a 424 mila.

La Famiglia Addams continua a non cedere posizioni, ed il quarto posto di ieri – con 230 mila euro di incasso – porta il totale a 5.41 milioni. In quinta posizione Il giorno più bello del mondo – di Alessandro Siani – ha raccolto altri 212 mila euro, per un totale di 5.45 milioni.

Tra le altre nuove proposte, Zombieland – Doppio Colpo ha incassato 172 mila euro, con un totale di 302 mila in tre giorni.