Il film La vita va così ha portato a casa la vittoria nel Box Office ITALIA nel weekend contraddistinto dalla celebre festa di Halloween.

Mentre negli USA – qui i dati del weekend – andava in scena uno dei peggiori weekend di Halloween da oltre 30 anni ad oggi, il botteghino nazionale ha offerto uno dei migliori weekend dell’anno, il settimo per essere precisi. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, il weekend 30 ottobre/2 novembre ha portato nelle casse degli esercenti una cifra pari a 8.5 milioni di euro, con un calo del 26% circa rispetto allo stesso weekend dello scorso anno, ma con un 42% rispetto a soli sette giorni fa.

A vincere la “sfida di Halloween” è stato La vita va così di Riccardo Milani, il cui nuovo incasso è stato 1.79 milioni di euro, per un totale 3.97 milioni, ed un aumento degli incassi del 12% rispetto all’esordio. L’ottimo passaparola – la nostra recensione di La vita va così – sta facendo il suo iter, ed il risultato è una performance solida e la possibilità di continuare a spingere sull’acceleratore anche nel prossimo weekend.

Dracula: L’amore perduto ha esordito al secondo posto nel weekend, sfiorando tra l’altro la prima posizione. Il nuovo film di Luc Besson – la nostra recensione di Dracula: L’amore perduto – ha raccolto 1.77 milioni di euro, per un totale in cinque giorni di 1.97 milioni. Il confronto con “l’ultimo film di Dracula” uscito in Italia – Dracula Untold nel 2014 – risulta in flessione visto che quel film fece il suo esordio con 2.33 milioni. Resta comunque un buon esordio.

Cinque secondi di Paolo Virzì ha esordito in terza posizione, con un incasso di 821 mila euro, ed una media per sala superiore ai 2 mila euro. L’esordio sembra in linea con Un altro Ferragosto (2024), il cui incasso è risultato 851 mila euro.

La top five del Box Office ITALIA ha visto l’esordio di Io sono Rosa Ricci, in quarta posizione, con 673 mila euro (702 mila con le anteprime), ed il quinto posto di Bugonia (il film di Yorgos Lanthimos) con 453 mila euro, ed un totale di 1.19 milioni.