Box Office Italia: il live action La Sirenetta vince il weekend

La Sirenetta ha vinto senza problemi il Box Office Italia nel weekend con incasso interessante, ma non eccezionale.

Così come accaduto anche negli USA, dove il live action Disney ha registrato numeri importanti ma leggermente sotto le previsioni, anche in Italia l’incasso di La Sirenetta offre interessanti spunti di interesse, non per forza positivi.

Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, il weekend d’esordio del film Disney è valso un incasso stimato di 3.62 milioni di euro in quattro giorni, e 4.27 milioni in cinque (ha esordito mercoledì). Statistiche alla mano, si tratta di uno dei migliori esordi dallo scoppio della pandemia, ma di molto inferiore a quello fatto registrare da Aladdin nel 2019, il cui weekend d’esordio fu 5.7 milioni. A pesare, presumibilmente, il ritorno del bel tempo sulla penisola che potrebbe aver spinto buona parte del pubblico italiano lontano dalle sale cinematografiche; sarà interessante valutare la tenuta nei prossimi giorni.

Fast X (la recensione) è scivolato in seconda posizione con un calo abbastanza vistoso (-70%) rispetto al suo spettacolare weekend d’esordio. L’incasso nel weekend è stato 1.83 milioni di euro, per un totale comunque ottimo di 9.53 milioni. In terza posizione si è classificato Rapito di Marco Bellocchio (qui la recensione) con un esordio da 458 mila euro.

La top five del Box Office Italia è stata completata da Guardiani della Galassia vol. 3, finalmente sopra i 10 milioni complessivi, e dall’evento speciale Roger Waters This Is Not A Drill – Live from Prague. Delusione, infine, per Renfield, solo sesto con un incasso di 125 mila euro.